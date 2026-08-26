कनाडा ने भी अमेरिकी सामानों पर 50 फीसदी तक बढ़ाया टैरिफ

कनाडा ने भी अमेरिकी सामानों पर 50 फीसदी तक बढ़ाया टैरिफ
कनाडा ने 8 सितंबर से अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 15 से 50 फीसदी तक के टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इनमें स्टील, एल्युमीनियम, डेयरी उत्पाद और बिजली का सामान शामिल हैं।
दरअसल, अमेरिका ने पिछले सप्ताह कनाडा के 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के सामान पर नई और भारी ड्यूटी लगाई थी, जिसके जवाब में कनाडा ने यह कदम उठाया है।
इस पर वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने कहा, "कनाडा को जवाब देना ही होगा और आज हम यही कर रहे हैं, एक आनुपातिक, लक्षित और रणनीतिक तरीके से।"
व्यवसायों को मिला सहायता पैकेज
कनाडा ने उन व्यवसायों और कर्मचारियों की मदद के लिए 5.4 अरब डॉलर (करीब 510 अरब रुपये) का सहायता पैकेज भी जारी किया है, जो इस टकराव से प्रभावित हो रहे हैं।
इस बीच, स्थिति और भी बिगड़ सकती है क्योंकि अगले साल ट्रंप कनाडाई ऑटो आयात पर टैरिफ को 50 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
इसके बावजूद, अधिकांश कनाडाई अभी तक मार्क कार्नी के इस कदम का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं।