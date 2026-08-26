कनाडा ने भी अमेरिकी सामानों पर 50 फीसदी तक बढ़ाया टैरिफ

कनाडा ने 8 सितंबर से अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 15 से 50 फीसदी तक के टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इनमें स्टील, एल्युमीनियम, डेयरी उत्पाद और बिजली का सामान शामिल हैं।

दरअसल, अमेरिका ने पिछले सप्ताह कनाडा के 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के सामान पर नई और भारी ड्यूटी लगाई थी, जिसके जवाब में कनाडा ने यह कदम उठाया है।

इस पर वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने कहा, "कनाडा को जवाब देना ही होगा और आज हम यही कर रहे हैं, एक आनुपातिक, लक्षित और रणनीतिक तरीके से।"