मुश्किल सप्ताह के बाद सेंसेक्स-निफ्टी ने की शानदार वापसी
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एक मुश्किल सप्ताह के बाद सोमवार (26 अक्टूबर) सुबह गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने तेजी से वापसी की। सुबह 10 बजे तक सेंसेक्स 203.69 अंक चढ़कर 73,327.52 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 35.65 अंक की बढ़त के साथ 22,635.65 पर कारोबार कर रहा था।
यह शुरुआती उछाल उन निवेशकों के लिए राहत लेकर आया, जिन्होंने पिछले सप्ताह बाजार में गिरावट देखी थी।
सस्ते शेयरों की खरीदारी से हुआ सुधार
बाजार की यह वापसी मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा कम कीमत पर शेयर खरीदने (वैल्यू बाइंग) की वजह से हुई। इसके साथ ही वैश्विक तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी इसमें मदद की।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी शुक्रवार को 887.65 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदकर अपना योगदान दिया। यह कदम बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाला माना जाता है। यह सकारात्मक माहौल केवल घरेलू ही नहीं था।