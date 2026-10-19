इंस्टाहेल्प की वजह से अर्बन कंपनी को भारी घाटा, शेयर 7.5 फीसदी गिरे
अर्बन कंपनी के शेयरों में सोमवार (19 अक्टूबर) को 7.5 फीसदी से ज्यादा की भारी गिरावट आई। उसने बताया कि उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसका इंस्टाहेल्प डिवीजन है।
हालांकि, कंपनी का मुख्य कारोबार अभी भी मजबूत स्थिति में है, फिर भी वित्त वर्ष दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध घाटा बढ़कर 182.48 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है।
इस बड़ी गिरावट के कारण निफ्टी 500 में अर्बन कंपनी सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनी बन गई।
इंस्टाहेल्प का राजस्व और घाटा बढ़ा
इंस्टाहेल्प का राजस्व बढ़कर 20.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन उसका घाटा बढ़कर 173 करोड़ रुपये हो गया। कार्यक्षमता के मामले में यह स्नैबिट जैसी अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से काफी पीछे चल रही है।
शेयर बाजार के विश्लेषक भी इस पर एकमत नहीं हैं कि आगे क्या करना चाहिए? 4 'बेचने' की सलाह दे रहे हैं, वहीं 3 'खरीदने' की और 2 का कहना है कि फिलहाल इसे 'होल्ड' करके रखा जाए।
हाल ही में करीब 200 रुपये पर कारोबार कर रहा। कंपनी का शेयर मूल्य आज घटकर लगभग 146 रुपये पर आ गया है। इस बीच, कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने इसके लिए 155 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।