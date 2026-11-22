दक्षिण कोरिया ने चरणबद्ध तरीके से बाजार स्थिरता के उपाय शुरू किए
दक्षिण कोरिया ने अपने शेयर बाजारों को शांत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। यह कदम कोस्पी इंडेक्स में आई तेज गिरावट के बाद उठाया गया है, जिसकी मुख्य वजह दुनियाभर में तकनीकी शेयरों की भारी बिकवाली रही है।
सरकार एक मार्केट स्टेबिलाइजेशन फंड बना रही है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए अपने ही शेयर वापस खरीदना आसान बनाया जा रहा है।
उम्मीद है कि इन कदमों से बाजार में स्थिरता आएगी और घबराहट में हो रही बिकवाली पर रोक लगेगी।
अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने का वादा
वित्त मंत्री ली ह्योंग इल और दूसरे बड़े अधिकारियों ने बताया है कि ये कदम बाजार में होने वाले तेज उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए उठाए गए हैं और साथ ही अवैध शॉर्ट सेलिंग (शेयर बेचकर बाद में खरीदने) पर लगाम लगाने के लिए भी हैं।
AI और सेमीकंडक्टर्स से जुड़ी अनिश्चितता के बावजूद उन्होंने निवेशकों से भरोसा न खोने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि हाल की चुनौतियों के बाद भी AI में ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता है।