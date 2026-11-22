दक्षिण कोरिया ने अपने शेयर बाजारों को शांत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। यह कदम कोस्पी इंडेक्स में आई तेज गिरावट के बाद उठाया गया है, जिसकी मुख्य वजह दुनियाभर में तकनीकी शेयरों की भारी बिकवाली रही है।

सरकार एक मार्केट स्टेबिलाइजेशन फंड बना रही है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए अपने ही शेयर वापस खरीदना आसान बनाया जा रहा है।

उम्मीद है कि इन कदमों से बाजार में स्थिरता आएगी और घबराहट में हो रही बिकवाली पर रोक लगेगी।