कोस्पी 60 फीसदी की छलांग के बाद 25 फीसदी लुढ़का

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स अब बियर मार्केट में आ गया है। यह जून के आखिर के अपने शिखर से 25 फीसदी नीचे गिर गया है।

इस साल की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से इसमें 60 फीसदी का भारी उछाल आया था और यह दुनियाभर के बाजारों में सबसे ऊपर था।

अब कोस्पी 7,000 के नीचे चल रहा है। यह अचानक से आई गिरावट एक सबक है कि जब बाजार सिर्फ टेक शेयरों और उधार के पैसे पर टिका हो तो कितना जोखिम भरा हो सकता है।