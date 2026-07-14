कोस्पी 60 फीसदी की छलांग के बाद 25 फीसदी लुढ़का

कोस्पी 60 फीसदी की छलांग के बाद 25 फीसदी लुढ़का
दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स अब बियर मार्केट में आ गया है। यह जून के आखिर के अपने शिखर से 25 फीसदी नीचे गिर गया है।
इस साल की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से इसमें 60 फीसदी का भारी उछाल आया था और यह दुनियाभर के बाजारों में सबसे ऊपर था।
अब कोस्पी 7,000 के नीचे चल रहा है। यह अचानक से आई गिरावट एक सबक है कि जब बाजार सिर्फ टेक शेयरों और उधार के पैसे पर टिका हो तो कितना जोखिम भरा हो सकता है।
2 कंपनियां उतार-चढ़ाव की मुख्य वजह
इस उतार-चढ़ाव की मुख्य वजह बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स हैं। ये दोनों मिलकर कोस्पी की कीमत का आधे से ज्यादा हिस्सा बनाती हैं।
SK हाईनिक्स AI के इस दौर में 3 गुना हो गया था, लेकिन सोमवार को सियोल में 14 फीसदी गिर गया। हांगकांग में भी इससे जुड़े एक ETF को भारी नुकसान हुआ।
विदेशी निवेशकों ने निकाले करीब 10,000 अरब रुपये
कई छोटे निवेशकों ने, जिनमें से कई ने उधार लेकर पैसा लगाया था, हजारों करोड़ वॉन कोस्पी शेयरों में लगाए थे, लेकिन जुलाई में उनकी खरीद-फरोख्त जून के रिकॉर्ड स्तरों के मुकाबले काफी कम हो गई।
इस बीच, विदेशी निवेशकों ने इस साल 110 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) निकाल लिए हैं, जिससे अब स्थानीय खुदरा निवेशक ही मुख्य खिलाड़ी बचे हैं।