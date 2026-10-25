जियो के शेयरों पर निवेशकों को 22 फीसदी मुनाफा मिलने की उम्मीद

शेयर पर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 247 रुपये पर है। इससे प्रति शेयर लिस्टिंग की अनुमानित कीमत 1,366 रुपये के आस-पास रहने की उम्मीद है, जो असल कीमत से 22.07 फीसदी ज्यादा है।

अगर, आपने आवेदन किया था तो केफिन टेक्नोलॉजीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट्स पर अपने आवंटन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

शेयर मंगलवार (27 अक्टूबर) तक डीमैट खातों में आ जाएंगे और उसी दिन रिफंड भी जारी हो जाएंगे और शेयर बुधवार (28 अक्टूबर) को लिस्ट होने वाले हैं।