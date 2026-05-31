अमेरिका, यूरोप से चीन तक महंगाई की मार, बैंकों ने ब्याज दरें घटाई

यूरोप में भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्रांस में यह 2.8 फीसदी, इटली में 3.3 फीसदी और स्पेन में 3.6 फीसदी तक पहुंच गई है। कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ऐसा करने से महंगाई की रफ्तार पर कुछ लगाम लग सकती है।

दबाव कम करने के किए जा रहे प्रयास

इस महंगाई और आर्थिक दबाव को सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मुख्य ब्याज दरें घटा दी हैं। पेरू ने समुद्र के गर्म होने के कारण एंकोवी मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है, जिससे दुनियाभर में खाने-पीने की चीजों की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष से पैदा हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।