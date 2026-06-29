एडविट ज्वेल्स के शेयर 212 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन के बाद आज होंगे आवंटित

गैर-संस्थागत निवेशक 536 गुना ओवरसब्सक्राइब हुए

शेयरों की कीमत 130 से 138 रुपये के बीच तय की गई थी और सभी वर्गों में इसकी खूब मांग रही। खास तौर पर गैर-संस्थागत निवेशकों ने तो इसे 536 गुना तक सब्सक्राइब कर लिया। अगर, आपने भी इस IPO के लिए आवेदन किया था तो अपने मोबाइल पर आने वाले SMS अलर्ट पर नजर रखें।

आप बिगशेयर सर्विसेज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन या एप्लीकेशन नंबर के जरिए अपना स्टेटस देख सकते हैं।