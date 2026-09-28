एड्रॉइट इंडस्ट्रीज के शेयरों का हुआ आवंटन, लिस्टिंग पर 28 फीसदी मुनाफे का अनुमान

यह जानने के लिए कि आपको एड्रॉइट इंडस्ट्रीज के शेयर मिले हैं या नहीं, आप बिगशेयर सर्विसेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको अपना पैन नंबर या आवेदन नंबर डालना होगा।

इसके अलावा, निवेशक NSE या BSE की आधिकारिक वेबसाइट्स पर भी आवंटन की स्थिति देख सकते हैं। इस IPO को गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

NII श्रेणी में तो 332.35 गुना से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। यह एड्रॉइट कंपनी पर निवेशकों के बड़े भरोसे को दिखाता है, खासकर उसके शेयर बाजार में आने से पहले ही।