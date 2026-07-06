एडोन एग्रो के शेयर लिस्टिंग पर 12 फीसदी उछले, 44 करोड़ रुपये जुटाए

खुदरा निवेशकों के लिए 4,000 शेयर आवंटित

IPO में भाग लेने के लिए खुदरा निवेशकों को 4,000 शेयरों के लिए 2.8 लाख रुपये का निवेश करना था, जबकि बड़े निवेशकों को 6,000 शेयरों के लिए न्यूनतम 4.2 लाख रुपये लगाने थे।

एडोन एग्रो 'हंगर नट्स' ब्रांड के तहत सूखे मेवे, मेवे, बीज और बेरीज बेचती है। कंपनी अपने उत्पाद थोक बिक्री, गिफ्टिंग, निर्यात और ई-कॉमर्स जैसे कई माध्यमों से बेचती है।

इन विभिन्न बिक्री माध्यमों और नवी मुम्बई में स्थित अपनी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट की बदौलत कंपनी के ग्राहकों की संख्या जनवरी तक सिर्फ 101 से बढ़कर 871 हो गई। किसी नई कंपनी के लिए यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है।