एडोन एग्रो के शेयर लिस्टिंग पर 12 फीसदी उछले, 44 करोड़ रुपये जुटाए

एडोन एग्रो के शेयर लिस्टिंग पर 12 फीसदी उछले, 44 करोड़ रुपये जुटाए
एडोन एग्रो कमोडिटीज ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर 78.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुए, जो इसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की 70 रुपये की कीमत से लगभग 12 फीसदी ज्यादा है। कंपनी ने 29 जून से 1 जुलाई तक चले अपने IPO से कुल 44.03 करोड़ रुपये जुटाए।
हालांकि, ग्रे मार्केट में इस IPO को लेकर कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन लिस्टिंग के दिन कंपनी ने सभी को चौंकाते हुए उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया।
खुदरा निवेशकों के लिए 4,000 शेयर आवंटित
IPO में भाग लेने के लिए खुदरा निवेशकों को 4,000 शेयरों के लिए 2.8 लाख रुपये का निवेश करना था, जबकि बड़े निवेशकों को 6,000 शेयरों के लिए न्यूनतम 4.2 लाख रुपये लगाने थे।
एडोन एग्रो 'हंगर नट्स' ब्रांड के तहत सूखे मेवे, मेवे, बीज और बेरीज बेचती है। कंपनी अपने उत्पाद थोक बिक्री, गिफ्टिंग, निर्यात और ई-कॉमर्स जैसे कई माध्यमों से बेचती है।
इन विभिन्न बिक्री माध्यमों और नवी मुम्बई में स्थित अपनी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट की बदौलत कंपनी के ग्राहकों की संख्या जनवरी तक सिर्फ 101 से बढ़कर 871 हो गई। किसी नई कंपनी के लिए यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है।