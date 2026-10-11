शेल को खरीदने के लिए 14,517 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स
आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स, शेल के भारत में मौजूद रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार को खरीदने की तैयारी में है। इस बड़े सौदे को पूरा करने के लिए कंपनी को करीब 14,517 करोड़ रुपये के लोन की जरूरत है।
इस रकम को जुटाने के लिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और HDFC बैंक जैसे कई बैंकों से संपर्क किया है। कंपनी का मकसद इस 1.8 अरब डॉलर (करीब 170 अरब रुपये) के सौदे के लिए लंबी अवधि का फंड जुटाना है।
17-20 SPV बनाने की योजना
आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स ने MUFG बैंक से मिले पिछले ब्रिज लोन के बजाय एक नया तरीका अपनाया है। कंपनी इस नए लोन को 17 से 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPVs) में बांटने की सोच रही है।
इसका मकसद जोखिम को कई हिस्सों में बांटना है। साथ ही इससे हर प्रोजेक्ट की करीब 80 प्रतिशत लाइफ को कवर किया जा सकेगा। इस कदम से कंपनी को लागत घटाने में भी काफी मदद मिलेगी।
अगर, सब कुछ योजना के मुताबिक रहा और जरूरी मंजूरियां मिल गईं तो यह अधिग्रहण इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा।