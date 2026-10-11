शेल को खरीदने के लिए 14,517 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स

आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स ने MUFG बैंक से मिले पिछले ब्रिज लोन के बजाय एक नया तरीका अपनाया है। कंपनी इस नए लोन को 17 से 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPVs) में बांटने की सोच रही है।

इसका मकसद जोखिम को कई हिस्सों में बांटना है। साथ ही इससे हर प्रोजेक्ट की करीब 80 प्रतिशत लाइफ को कवर किया जा सकेगा। इस कदम से कंपनी को लागत घटाने में भी काफी मदद मिलेगी।

अगर, सब कुछ योजना के मुताबिक रहा और जरूरी मंजूरियां मिल गईं तो यह अधिग्रहण इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा।