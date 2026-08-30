भारत 2030 तक बन सकता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का चौथा सबसे बड़ा बाजार

आदित्य बिड़ला कैपिटल के एक अनुमान के मुताबिक, भारत का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर (BPC) बाजार तेजी से बढ़ रहा है। यह वित्त वर्ष 2026 में 23 अरब डॉलर (करीब 2,200 अरब रुपये) का था, जो वित्त वर्ष 2031 तक बढ़कर 42 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) हो जाने की उम्मीद है।

अगर, यह बाजार हर साल 12 फीसदी की दर से बढ़ता रहा तो 2030 तक भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा BPC बाजार बन सकता है। BPC उत्पादों की खरीदारी करने वाले सक्रिय ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी। यह संख्या वित्त वर्ष 2026 में 14 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2030 तक 20 करोड़ तक पहुंच सकती है।