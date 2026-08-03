अडाणी पोर्ट्स ने माल ढुलाई में दर्ज की 15 फीसदी की बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में APSEZ ने कुल 184.4 मीट्रिक टन माल ढोया। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा रहा।

इस बढ़ोतरी में कंटेनर ट्रैफिक की अहम भूमिका थी, वहीं रेल लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर नतीजे मिले-जुले रहे। इन सबके बावजूद, कंपनी का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 9 फीसदी से ज्यादा बढ़ा और उसकी कुल कमाई में करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

इन बेहतर नतीजों को देखते हुए कंपनी ने पूरे साल के लिए 25,000 से 26,000 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को बरकरार रखा है।