अडाणी इंफ्रा ने AGEL में 2,380 करोड़ रुपये में खरीदी हिस्सेदारी, शेयर में आया उछाल
बिज़नेस
अडाणी इंफ्रा ने सोमवार (8 अगस्त) को अडाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) में 1.03 फीसदी हिस्सेदारी 2,380 करोड़ रुपये में खरीदी है।
कंपनी ने AGEL के 1.7 करोड़ शेयर 1,400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। इस सौदे के बाद AGEL में अडाणी इंफ्रा की कुल हिस्सेदारी 1.31 फीसदी से बढ़कर 2.34 फीसदी हो गई है।
आर्डोर इंवेस्टमेंट होल्डिंग ने घटाई हिस्सेदारी
ये शेयर आर्डोर इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने बेचे हैं, जो उसी प्रमोटर ग्रुप की एक और कंपनी है। अब इस कंपनी के पास AGEL का हिस्सा थोड़ा कम होकर 5.04 से 4.01 फीसदी रह गया है।
यह लेन-देन एक ही प्रमोटर ग्रुप के अंदर हुआ है। इसलिए कंपनी के कुल प्रमोटर कंट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
निवेशकों ने इस खबर को पसंद किया, जिसके बाद उसके शेयर की कीमत 1.48 फीसदी बढ़ गई।