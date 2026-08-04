अडाणी इंफ्रा ने AGEL में 2,380 करोड़ रुपये में खरीदी हिस्सेदारी, शेयर में आया उछाल

ये शेयर आर्डोर इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने बेचे हैं, जो उसी प्रमोटर ग्रुप की एक और कंपनी है। अब इस कंपनी के पास AGEL का हिस्सा थोड़ा कम होकर 5.04 से 4.01 फीसदी रह गया है।

यह लेन-देन एक ही प्रमोटर ग्रुप के अंदर हुआ है। इसलिए कंपनी के कुल प्रमोटर कंट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

निवेशकों ने इस खबर को पसंद किया, जिसके बाद उसके शेयर की कीमत 1.48 फीसदी बढ़ गई।