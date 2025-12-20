अडाणी समूह होटल उद्योग में कदम रखने की तैयारी कर रहा है

अडाणी समूह देशभर में बनाएगा 60 होटल, जानिए क्या है योजना

क्या है खबर?

अडाणी समूह होटल उद्योग में धमाकेदार शुरुआत करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। वह देशभर में 60 से अधिक होटल खोलने की योजना बना रहा है। इनमें से अधिकांश होटल उनके हवाई अड्डों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के पास खुलेंगे और कंपनी के भीतर ही विकसित किए जाएंगे। इससे वह टाटा समूह के ताज, ITC होटल्स और ओबेरॉय सीरीज जैसी स्थापित होटल कंपनियों के मुकाबले मजबूत स्थिति में लाता है।