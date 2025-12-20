अडाणी समूह देशभर में बनाएगा 60 होटल, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
अडाणी समूह होटल उद्योग में धमाकेदार शुरुआत करने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। वह देशभर में 60 से अधिक होटल खोलने की योजना बना रहा है। इनमें से अधिकांश होटल उनके हवाई अड्डों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के पास खुलेंगे और कंपनी के भीतर ही विकसित किए जाएंगे। इससे वह टाटा समूह के ताज, ITC होटल्स और ओबेरॉय सीरीज जैसी स्थापित होटल कंपनियों के मुकाबले मजबूत स्थिति में लाता है।
सेंटर
नवी मुंबई में होगा होटल उद्योग का सेंटर
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस होटल उद्योग का सेंटर नवी मुंबई में होगा, जहां समूह एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और आस-पास बड़ी भूमि विकसित कर रहा है। गौतम अडाणी की कंपनी की अकेले नवी मुंबई में लगभग 15 होटल्स बनाने की योजना है। समूह अपने खुद के ब्रांड के तहत होटल चलाने के बजाय इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय होटल संचालकों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहा है।
योजना
हवाई अड्डों के आस-पास बेहतर सुविधा देने की याेजना
होटल उद्योग का यह विस्तार कोई स्वतंत्र प्रयास नहीं है। यह अडाणी समूह की ओर से संचालित हवाई अड्डों को बहुउद्देशीय शहरी केंद्रों में बदलने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। इसमें यात्री टर्मिनलों के साथ-साथ खुदरा, खाद्य और पेय पदार्थ आउटलेट, सम्मेलन केंद्र और मनोरंजन स्थल बनाए जाएंगे। इस शहर-स्तरीय विकास का उद्देश्य एयरलाइंस की ओर से भुगतान किए जाने वाले लैंडिंग और पार्किंग शुल्क जैसे विमानन राजस्व पर निर्भरता को कम करना है।