अडाणी समूह ब्राजील की कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी विमान, एम्ब्रेयर से मिलाया हाथ

क्या है खबर?

गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले अडाणी समूह ने मंगलवार (27 जनवरी) को ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत देश में एक क्षेत्रीय परिवहन विमान उद्यम स्थापित किया जाएगा। यह सौदा समूह के विमान निर्माण क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो हवाई अड्डों का संचालन करती है और जिसका रक्षा और एयरोस्पेस व्यवसाय भी बढ़ रहा है। एम्ब्रेयर को विमान विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।