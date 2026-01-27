अडाणी समूह ब्राजील की कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी विमान, एम्ब्रेयर से मिलाया हाथ
क्या है खबर?
गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले अडाणी समूह ने मंगलवार (27 जनवरी) को ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत देश में एक क्षेत्रीय परिवहन विमान उद्यम स्थापित किया जाएगा। यह सौदा समूह के विमान निर्माण क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो हवाई अड्डों का संचालन करती है और जिसका रक्षा और एयरोस्पेस व्यवसाय भी बढ़ रहा है। एम्ब्रेयर को विमान विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
साझेदारी
दोनों कंपनियों के बीच क्या हुआ है सौदा?
एक संयुक्त बयान में कंपनियों ने कहा कि उन्होंने विमान निर्माण, सप्लाई चेन, बिक्री उपरांत सर्विसेज और पायलट प्रशिक्षण में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के वित्तीय विवरणों का खुलासा नहीं किया गया है। दोनों कंपनियां देश में एम्ब्रेयर के क्षेत्रीय विमानों के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन (FAL) भी स्थापित करेंगी। निवेश और प्रस्तावित सुविधा के स्थान के बारे में विवरण जारी नहीं किए गए।
खासियत
एम्ब्रेयर को क्या होगा फायदा?
एयरबस और बोइंग के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर 70 से 140 यात्रियों को ले जाने वाले क्षेत्रीय जेट विमानों में विशेषज्ञता रखती है, लेकिन 150 से अधिक सीटों वाले बाजार में दोनों कंपनियों से नीचे है। ब्राजील में ही वाणिज्यिक यात्री जेट विमानों का निर्माण करने वाली एम्ब्रेयर भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले उसने महिंद्रा के साथ C-390 सैन्य परिवहन विमान के लिए साझेदारी की थी।