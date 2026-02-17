अडाणी समूह डाटा सेंटर्स में करेगा 9,000 अरब रुपये का निवेश, घोषणा से शेयरों में उछाल

उद्देश्य

क्या है इस निवेश के पीछे उद्देश्य?

कंपनी ने कहा कि अडाणी के इस निवेश से भारत में एक दशक में 250 अरब डॉलर (करीब 22,500 अरब रुपये) का AI इंफ्रास्ट्रक्चर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। आगे कहा है, "इस पहल के तहत एक ऊर्जा और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को AI में आगे लाना है।" समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी ने कहा, "दुनिया एक ऐसी AI क्रांति में प्रवेश कर रही है, जो पिछली किसी भी औद्योगिक क्रांति से कहीं अधिक गहन है।