सिंह ने कहा कि अगले 2 वित्तीय वर्षों में समूह की कंपनियों द्वारा सालाना 1.3-1.4 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज लिए जाने की संभावना है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब यह समूह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों से और अधिक पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने जोर दिया कि पूंजी के लिहाज से उनके पास हर साल 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपये तक निवेश करने की क्षमता है।