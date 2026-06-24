अडाणी समूह ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में रखा कदम

अडाणी समूह ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में रखा कदम, 2035 तक 10 गीगावाट का लक्ष्य

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:34 pm Jun 24, 202601:34 pm

क्या है खबर?

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा है कि समूह वर्ष 2035 तक 10 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता विकसित करने की योजना बना रहा है। समूह ने अडाणी एटॉमिक एनर्जी के लिए जमीन की पहचान भी कर ली है। वार्षिक आम बैठक में अडाणी ने कहा कि भारत में बिजली की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समूह न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में कदम रख रहा है और इसे दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा मानता है।