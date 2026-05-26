अडाणी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में शुरू की चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज सुविधा
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अडाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) ने गुजरात के खवड़ा में चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) सुविधा शुरू की है। 3.37 गीगावाट-घंटे (GWh) क्षमता वाली यह बैटरी सिर्फ 10 महीनों में तैयार की गई है।
हाल ही में शुरू हुई BESS परियोजना के साथ खावड़ा में AGEL की कुल परिचालन बैटरी भंडारण क्षमता 3.37GWh हो गई है, जिसमें मार्च, 2026 में जोड़ी गई 1.37GWh क्षमता भी शामिल है।
लगभग 10 लाख घरों को एक दिन तक बिजली मिलेगी
यह बैटरी सिस्टम करीब 10 लाख घरों को पूरे दिन बिजली दे सकता है। इसके अलावा, यह 1.2 करोड़ LED बल्बों को लगातार 10 घंटे तक जलाए रखने में भी सक्षम है।
यह भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। AGEL का कहना है कि यह उनकी 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराने की कोशिश का एक हिस्सा है। कंपनी 2029 तक इस सुविधा का और विस्तार करने की योजना भी बना रही है।