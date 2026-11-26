अडाणी समूह की बॉन्ड बेचकर 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी पावर दिसंबर, 2026 और मार्च, 2027 में सार्वजनिक बॉन्ड बेचकर कम से कम 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही हैं।
इस कदम का मकसद भारत के धीमे पड़ते सार्वजनिक ऋण बाजार (पब्लिक डेट मार्केट) में नई जान फूंकना है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले फिलहाल ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली है।
इन बॉन्ड पेशकशों को शुरू करने के लिए दोनों कंपनियां स्थानीय व्यवस्थापकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
बॉन्ड की बिक्री 4,840 करोड़ रुपये पर पहुंची
सार्वजनिक बॉन्ड की बिक्री में तेजी से गिरावट देखी गई है। चालू वित्त वर्ष में मार्च तक भारतीय कंपनियों ने 48.4 अरब रुपये जुटाए हैं, जो पिछले पूरे वित्त वर्ष के 113.4 अरब रुपये के मुकाबले काफी कम है।
भारत में ज्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड अभी भी निजी तौर पर ही बेचे जाते हैं, लेकिन इस तरह की ज्यादा सार्वजनिक पेशकशें पैसे जुटाने के नए विकल्प दे सकती हैं और साथ ही निवेशकों की संख्या भी बढ़ा सकती हैं।
एक दिलचस्प बात यह है कि अडाणी एंटरप्राइजेज की पिछली बॉन्ड बिक्री एक घंटे के भीतर ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गई थी।