सार्वजनिक बॉन्ड की बिक्री में तेजी से गिरावट देखी गई है। चालू वित्त वर्ष में मार्च तक भारतीय कंपनियों ने 48.4 अरब रुपये जुटाए हैं, जो पिछले पूरे वित्त वर्ष के 113.4 अरब रुपये के मुकाबले काफी कम है।

भारत में ज्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड अभी भी निजी तौर पर ही बेचे जाते हैं, लेकिन इस तरह की ज्यादा सार्वजनिक पेशकशें पैसे जुटाने के नए विकल्प दे सकती हैं और साथ ही निवेशकों की संख्या भी बढ़ा सकती हैं।

एक दिलचस्प बात यह है कि अडाणी एंटरप्राइजेज की पिछली बॉन्ड बिक्री एक घंटे के भीतर ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गई थी।