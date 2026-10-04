मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के कायापलट की तैयारी, हर साल संभालेगा 2 करोड़ यात्री

टर्मिनल 1B के एक हिस्से को गिराने की वजह से एयरलाइंस और यात्रियों को कुछ बदलावों का सामना करना पड़ेगा। कई उड़ानों को अस्थायी तौर पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि वहां नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर लैंडिंग शुल्क में पूरी छूट दी जा रही है।

अडाणी एयरपोर्ट का कहना है कि यह बदलाव केवल कुछ समय के लिए है और वे एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इस स्थानांतरण के दौरान सब कुछ ठीक से चलता रहे।