मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के कायापलट की तैयारी, हर साल संभालेगा 2 करोड़ यात्री
मुंबई का टर्मिनल 1 जनवरी, 2027 से एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की योजना है कि वो टर्मिनल की क्षमता को एक तिहाई बढ़ाएगा, जिससे यह हर साल 2 करोड़ यात्रियों को सुविधा दे सकेगा।
टर्मिनल 1B के उत्तरी हिस्से को सुरक्षा कारणों से गिराने की खबर आने के बाद यह बदलाव किया जा रहा है, जिससे हर साल करीब 50 लाख यात्री प्रभावित होंगे।
उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट होंगी
टर्मिनल 1B के एक हिस्से को गिराने की वजह से एयरलाइंस और यात्रियों को कुछ बदलावों का सामना करना पड़ेगा। कई उड़ानों को अस्थायी तौर पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि वहां नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर लैंडिंग शुल्क में पूरी छूट दी जा रही है।
अडाणी एयरपोर्ट का कहना है कि यह बदलाव केवल कुछ समय के लिए है और वे एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इस स्थानांतरण के दौरान सब कुछ ठीक से चलता रहे।