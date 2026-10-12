2027 में भारत से चावल निर्यात में आ सकती है 4 फीसदी की गिरावट

अल नीनो के कारण मौजूदा फसल वर्ष (2026-27) में भारत के चावल उत्पादन में करीब 4.5 फीसदी की गिरावट आने की आशंका है। खासकर, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में धान की कम बुवाई इसका एक बड़ा कारण है।

इसके अलावा, सरकार चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल जारी करने की योजना बना रही है।

इस कदम से घरेलू उपलब्धता बेहतर हो सकती है और सोना मसूरी और पोन्नी जैसी मशहूर किस्मों की बढ़ती लागत पर भी लगाम लग सकती है।