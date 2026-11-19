एनवीडिया में आजकल काफी हलचल मची हुई है। खबर है कि कंपनी के पूर्व कार्यकारी जय पुरी ने एलिस हुआंग को चिप्स बेचने के काम की देखरेख की थी।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि एलिस चीन की खुफिया एजेंट हो सकती हैं। पुरी ने जून के आखिर में अपना पद छोड़ दिया था।

बताया जा रहा है कि उन्होंने जेंसेन हुआंग और उनकी बेटी मैडिसन से अनबन होने के बाद यह कदम उठाया था। इस घटना से एनवीडिया की हालिया मुश्किलें और बढ़ गई हैं।