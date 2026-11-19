एलिस को चिप बेचने में एनवीडिया के पूर्व कार्यकारी की भूमिका होने का अंदेशा
एनवीडिया में आजकल काफी हलचल मची हुई है। खबर है कि कंपनी के पूर्व कार्यकारी जय पुरी ने एलिस हुआंग को चिप्स बेचने के काम की देखरेख की थी।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि एलिस चीन की खुफिया एजेंट हो सकती हैं। पुरी ने जून के आखिर में अपना पद छोड़ दिया था।
बताया जा रहा है कि उन्होंने जेंसेन हुआंग और उनकी बेटी मैडिसन से अनबन होने के बाद यह कदम उठाया था। इस घटना से एनवीडिया की हालिया मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
जेंसेन सांसदों के सामने देंगे गवाही
पुरी की पत्नी सेनली चेन का संबंध एक ऐसी कंपनी से बताया जा रहा है, जिस पर एनवीडिया चिप्स वाले सर्वर अवैध तरीके से बेचने का आरोप है।
इसी बीच, जेंसेन के एलिस के साथ प्रेम संबंध की खबर सामने आने के बाद उनके इस्तीफे की बात भी कही जा रही है।
अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे वॉशिंगटन में सांसदों के सामने सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल और एलिस के साथ अपने रिश्तों को लेकर गवाही देंगे।