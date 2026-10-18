सॉफ्टबैंक कर रही एलाइड यूनिवर्सल को खरीदने के लिए बातचीत

यह संभावित खरीद सॉफ्टबैंक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में बढ़ती दिलचस्पी के बिल्कुल अनुकूल है। उसने इन क्षेत्रों में पहले ही अरबों डॉलर का भारी निवेश किया है, जिसमें OpenAI में किया गया 64 अरब डॉलर (करीब 6,000 अरब रुपये) का निवेश भी शामिल है।

एलाइड यूनिवर्सल अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करता है, जैसे कि रियल-टाइम डाटा और GPS ट्रैकिंग में। कंपनी ने दुनियाभर में तेजी से विस्तार भी किया है, खासकर 2021 में यूनाइटेड किंगडम (UK) की G4S को खरीदने के बाद।