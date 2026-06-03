एक्सेल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए जुटा रही करीब 6,500 करोड़ रुपये का फंड 

एक्सेल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए जुटा रही करीब 6,500 करोड़ रुपये का फंड
वेंचर कैपिटल कंपनी एक्सेल ने अपने 9वें भारत केंद्रित फंड के लिए 65 से 70 करोड़ डॉलर (करीब 6,000-6,500 करोड़ रुपये) जुटाना शुरू कर दिया है।
यह फंड उनके 2025 में लॉन्च हुए पिछले फंड के आकार का ही होगा। कंपनी की टीम फिलहाल अमेरिका और दूसरे देशों के निवेशकों से मुलाकात कर रही है, ताकि इस फंड के लिए पैसे जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
2027 की शुरुआत तक का है लक्ष्य
यह नया फंड अलग-अलग सेक्टर्स के नए भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। कंपनी की योजना है कि वह 2027 की शुरुआत तक इस फंड के लिए पैसे जुटा लेगी।
एक्सेल ने यह कदम स्विगी और ब्लैकबक जैसी कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से हुए भारी मुनाफे के बाद उठाया है। इसके अलावा, अर्बन कंपनी, ब्लूस्टोन और अमागी में हाल ही के सफल निवेशों से भी एक्सेल को करीब 600 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। वह रैपिडो जैसे नए स्टार्टअप्स में अपना निवेश बढ़ा रही है, ऐसे में आने वाले समय में भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।