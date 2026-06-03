एक्सेल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए जुटा रही करीब 6,500 करोड़ रुपये का फंड 

2027 की शुरुआत तक का है लक्ष्य

यह नया फंड अलग-अलग सेक्टर्स के नए भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। कंपनी की योजना है कि वह 2027 की शुरुआत तक इस फंड के लिए पैसे जुटा लेगी।

एक्सेल ने यह कदम स्विगी और ब्लैकबक जैसी कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से हुए भारी मुनाफे के बाद उठाया है। इसके अलावा, अर्बन कंपनी, ब्लूस्टोन और अमागी में हाल ही के सफल निवेशों से भी एक्सेल को करीब 600 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। वह रैपिडो जैसे नए स्टार्टअप्स में अपना निवेश बढ़ा रही है, ऐसे में आने वाले समय में भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।