अमेजन प्राइम वीडियो के खिलाफ मनमानी शर्तों को लेकर मुकदमा बिज़नेस Jun 30, 2026

अमेजन ऑस्ट्रेलिया को देश के प्रतियोगिता नियामक (ACCC) से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उसका आरोप है कि अमेजन ने प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन में जो बदलाव किए, वे अनुचित थे।

2023 के आखिर से अगस्त, 2025 के बीच इन अनुचित अनुबंध शर्तों के चलते 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों पर असर पडा। जुलाई, 2024 के बाद से विज्ञापनों का दिखना शुरू हो गया था और अगर, ग्राहक इन्हें हटाना चाहते थे तो उन्हें अपनी सालाना फीस के अलावा हर महीने अतिरिक्त 2.99 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 190 रुपये) देने पड रहे थे।

ACCC का कहना है कि अनुबंध की शर्तें ऐसी थीं कि कंपनी मनमाने ढंग से बदलाव कर सकता था और यूजर्स को न तो अपनी बात कहने का कोई मौका मिला और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया।