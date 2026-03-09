AC की कीमतों में अप्रैल तक इजाफा हो सकता है

AC की कीमतों में होगी 5 से 15 फीसदी तक की वृद्धि, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

दिग्गज एयर कंडीशनर (AC) निर्माता कंपनियां कच्चे माल की लागत और सप्लाई चेन खर्चों में लगातार वृद्धि की भरपाई के लिए AC की कीमतों में 5-15 प्रतिशत की वृद्धि कर रही हैं। यह फरवरी से अप्रैल के बीच की जा रही है, जब आमतौर पर AC की मांग में भारी वृद्धि होती है। डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, LG, हायर और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज सहित प्रमुख कंपनियों ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है।