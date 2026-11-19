बिनेंस ने कहा है कि वह चोरी हुए पैसे वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि, इन 18 कंपनियों पर खुद कोई आरोप नहीं है, फिर भी वे इन फंड की आवाजाही रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

टेथर ने पहले ही अपनी तरफ से 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) मूल्य के टोकन फ्रीज कर दिए हैं और बिनेंस के साथ मिलकर सुरक्षित वापसी के लिए काम कर रहा है।

कानूनी टीमें भी इस मामले में शामिल हैं और 1 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि फ्रीज की गई इन सभी क्रिप्टो का आगे क्या किया जाए?