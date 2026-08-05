आस्था स्पिनटेक्स की नई कंपनी ने हासिल किए 51 करोड़ रुपये के ऑर्डर
आस्था स्पिनटेक्स ने हाल ही में खरीदी गई कंपनी फाल्कन यार्न के लिए करीब 51.46 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक हासिल कर लिया है। कंपनी 38 ऑर्डर्स के जरिए 10 से ज्यादा भारतीय ग्राहकों को 17.35 लाख किलोग्राम कॉटन यार्न भेजेगी।
यह ऑर्डर बुक कंपनी को अक्टूबर तक लगातार व्यस्त रखेगा। ऑर्डर बुक का मासिक रन-रेट भी काफी मजबूत दिख रहा है।
अगस्त में 25.72 करोड़ और सितंबर में 24.42 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि बाजार में इसकी जबरदस्त मांग बनी हुई है।
बोर्ड ने दी बोनस शेयर देने को मंजूरी
आस्था स्पिनटेक्स का वित्त वर्ष 2025-26 में शुद्ध लाभ 23.8 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, वहीं कंपनी की कुल आय भी वित्त वर्ष 2024-25 के 352.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 443.4 करोड़ रुपये हो गई है।
इसके साथ ही, शेयरधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। बोर्ड ने अपनी नई योजना के तहत हर एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर देने को मंजूरी दी है।