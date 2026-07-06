आस्था स्पिनटेक्स की 4 गुना सब्सक्रिप्शन के बावजूद लिस्टिंग फीकी बिज़नेस Jul 06, 2026

आस्था स्पिनटेक्स के शेयरों की बाजार में शुरुआत थोड़ी धीमी रही। कंपनी का प्रति शेयर 130 रुपये पर खुले, जो उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की ऊपरी कीमत से करीब 4.41 फीसदी कम है।

हालांकि, कंपनी के IPO को 4 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था, फिर भी पहले दिन निवेशकों ने बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई और कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 573.85 करोड़ रुपये पर स्थिर हुआ।