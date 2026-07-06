आस्था स्पिनटेक्स की 4 गुना सब्सक्रिप्शन के बावजूद लिस्टिंग फीकी
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आस्था स्पिनटेक्स के शेयरों की बाजार में शुरुआत थोड़ी धीमी रही। कंपनी का प्रति शेयर 130 रुपये पर खुले, जो उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की ऊपरी कीमत से करीब 4.41 फीसदी कम है।
हालांकि, कंपनी के IPO को 4 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था, फिर भी पहले दिन निवेशकों ने बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई और कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 573.85 करोड़ रुपये पर स्थिर हुआ।
जुटाए पैसे से फाल्कन यार्न्स को खरीदेगी
IPO से मिले पैसों से आस्था स्पिनटेक्स, फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीदेगी। साथ ही, यह पैसा खरीदी गई कंपनी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के काम भी आएगा।
यह कंपनी गुजरात में एक पूरी तरह से एकीकृत स्पिनिंग और गिनिंग यूनिट चलाती है, जहां अलग-अलग तरह के कपास के धागे और अन्य टेक्सटाइल उत्पाद बनाए जाते हैं।