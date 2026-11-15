तेलंगाना सरकार में गिग वर्कर्स के लिए लागू किए नए नियम

नए नियमों के तहत गिग वर्कर्स को 12 अहम अधिकार दिए गए हैं। इनमें दुर्घटना बीमा, आरोग्यश्री योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और निष्पक्ष अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

अब इन वर्कर्स को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी और ऐप कंपनियों के सहयोग से उनके लिए एक कल्याण कोष भी तैयार किया जाएगा।

साथ ही उन्हें बिना किसी ठोस कारण के प्लेटफॉर्म से हटाए जाने या भेदभाव का सामना करने से भी सुरक्षा मिलेगी। वे बिना किसी दंड के किसी काम को करने से मना भी कर सकेंगे।