बिना काम किए 4.7 करोड़ रुपये वेतन पाने वाले टेक कर्मचारी का चौंकाने वाला बयान

नौकरी के लिए न्यूयॉर्क सिटी जाने के बाद उसे बहुत खाली समय मिला। उसने इस समय का इस्तेमाल शहर घूमने और कॉरपोरेट जीवन की उन अजीबो-गरीब बातों पर सोचने में किया, जो उसे बेतुकी लगती थीं।

जब उसने नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने की कोशिश भी की तो उसे बहुत कम मदद मिली। आखिरकार उसे एक नई भूमिका मिली, लेकिन करीब 2 साल तक कोई काम न करने के बाद उसे फिर से लय पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। इतने लंबे ब्रेक के बाद वह खुद को काफी पीछे और जंग खाया हुआ महसूस करने लगा, जिससे कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी नौकरी के बारे में उसकी सोच ही बदल गई।