स्टार्टअप के इंजीनियर को नहीं मिला 4 महीने का वेतन, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

इंजीनियर ने बताया कि उसका सफर कैसा रहा। शुरुआत में उसने 10,000 रुपये मासिक पर एक महीने इंटर्नशिप की। उसके बाद उसने 3 महीने बिना वेतन के काम किया। फिर उसे 35,000 रुपये मासिक की फुल-टाइम नौकरी मिली। हालांकि, उसे अभी भी 4 महीने का वेतन नहीं मिला है।

सोशल मीडिया पर उसकी कहानी पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने उसे अपना खुद का काम शुरू करने और सीधे क्लाइंट्स से संपर्क करने की सलाह दी, वहीं कुछ लोगों ने उसे NDA से जुड़ी सावधानियां बरतने को भी कहा।