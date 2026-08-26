माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के वेतन की जानकारी लीक, जानिए कितनी मिल रही

सबसे ज्यादा वेतन माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विभाग में दिया जा रहा है। इस विभाग में काम करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें 4.5 लाख डॉलर (करीब 4.25 करोड़ रुपये) तक की बेस सैलरी मिलती है। इसके अलावा, 3 लाख डॉलर तक के कैश बोनस और 14 लाख डॉलर (करीब 13.3 करोड़ रुपये) तक के स्टॉक अवॉर्ड्स भी इन्हें दिए जाते हैं।

अगर, तुलना करें तो एक्सबॉक्स टीम के सदस्यों की बेस सैलरी 2.18 लाख डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) तक थी और उनके स्टॉक अवॉर्ड्स भी काफी कम थे।

इस लीक से यह भी साफ हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट अभी क्लाउड कंप्यूटिंग और AI से जुड़ी भूमिका को कितनी प्राथमिकता दे रही है। खासकर तब, जब कई टेक कंपनियां इन ख़ास क्षेत्रों में बेहतरीन प्रतिभाओं को पाने के लिए आपस में होड़ कर रही हैं।