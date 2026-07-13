HDFC बैंक में 8,000 क्लर्क हुए कम, अब टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर

भले ही बैक-ऑफिस के कर्मचारियों की संख्या अब 162,797 रह गई है, फिर भी बैंक ने जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट भूमिका में 4,700 से ज्यादा लोगों को शामिल किया है।

साथ ही, कुछ नए वरिष्ठ अधिकारियों को भी टीम में जगह दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन के मुताबिक, इस बदलाव से HDFC टेक्नोलॉजी आधारित बन रहा है और ग्राहकों के अनुभव पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा है।

ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AI अब बार-बार होने वाले कामों को खुद ही संभाल रहा है।