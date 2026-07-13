HDFC बैंक में 8,000 क्लर्क हुए कम, अब टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर
HDFC बैंक के क्लर्क और सपोर्ट स्टाफ की संख्या मार्च 31 को खत्म हुए वित्त वर्ष 2026 में 8,000 से ज्यादा कम हो गई है।
बैंक अब ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर हो रहा है, ताकि रोजमर्रा के काम आसानी से निपटाए जा सकें।
कुल टीम का साइज पिछले साल के मुकाबले 3,343 लोगों से घट गया है और नई भर्तियां भी काफी धीमी हो गई हैं।
बैंक ने 4,700 मैनेजमेंट कर्मचारी जोड़े
भले ही बैक-ऑफिस के कर्मचारियों की संख्या अब 162,797 रह गई है, फिर भी बैंक ने जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट भूमिका में 4,700 से ज्यादा लोगों को शामिल किया है।
साथ ही, कुछ नए वरिष्ठ अधिकारियों को भी टीम में जगह दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन के मुताबिक, इस बदलाव से HDFC टेक्नोलॉजी आधारित बन रहा है और ग्राहकों के अनुभव पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AI अब बार-बार होने वाले कामों को खुद ही संभाल रहा है।