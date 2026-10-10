मीशो की मेगा ब्लॉकबस्टर सेल के ऑर्डर में 75 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी

ऑर्डर में इस जबरदस्त उछाल की बड़ी वजह छोटे शहर और क्रिएटर-लेड शॉपिंग रही। मीशो मॉल में ऑर्डर्स की संख्या 200 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई। टियर-3 और उससे आगे के शहरों से आने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई। इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा ग्राहक पहली बार खरीदारी कर रहे थे और उनकी दिलचस्पी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जरूरी सामानों में थी। क्रिएटर-ड्रिवन बिक्री में भी करीब 4 गुना का उछाल आया। इन बिक्री को बढ़ाने वाले लगभग 90 फीसदी एक्टिव क्रिएटर नैनो-क्रिएटर थे, जिनमें से 81 फीसदी छोटे शहरों से आते हैं।