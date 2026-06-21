9 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 2.15 लाख करोड़ रुपये का इजाफा बिज़नेस Jun 21, 2026

भारत के शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह काफी अहम रहा। शीर्ष-10 में से 9 कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में 2.15 लाख करोड़ रुपये का जबरदस्त इजाफा देखने को मिला।

इसकी मुख्य वजह वैश्विक तनाव का कम होना और निवेशकों की बढ़ती उम्मीदें रहीं। फायदा उठाने वाली सूची में भारती एयरटेल सबसे आगे रही, जिसके पूंजीकरण में 52,432 करोड़ रुपये का उछाल आया और यह 11.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

भारतीय जीवन बीमा निगग (LIC) ने भी जोरदार प्रदर्शन किया और उसके मूल्यांकन में 51,675 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।