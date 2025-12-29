LOADING...
1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानिए किसे और कितना मिलेगा फायदा




लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 29, 2025
02:07 pm
क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इस आयोग से केंद्र सरकार के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होगा। कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाती है, ताकि बढ़ती महंगाई और बदलती जरूरतों के हिसाब से वेतन व्यवस्था को अपडेट किया जा सके।

फायदा

किसे मिलेगा फायदा और कितने लोग होंगे शामिल?

8वें वेतन आयोग का असर लगभग 50 लाख मौजूदा केंद्र सरकार कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों पर पड़ेगा। इनमें रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मी भी शामिल हैं। आयोग वेतन के साथ-साथ पेंशन और दूसरे भत्तों की समीक्षा करेगा। केंद्र सरकार का मकसद है कि कर्मचारियों की आमदनी महंगाई के अनुरूप बनी रहे। पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद अब नया आयोग लाया जा रहा है।

 वेतन बढ़ोतरी

वेतन बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर की चर्चा

सरकार ने अभी वेतन बढ़ोतरी का आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर तय करने में महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्च को देखा जाएगा। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सैलरी सीधे उतनी ही बढ़ेगी।

DA

DA बढ़ोतरी और पेंशन से जुड़ी स्थिति साफ 

सरकार ने साफ किया है कि पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता मिलना बंद नहीं होगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर फैली इस खबर को सरकार ने गलत बताया। केवल गलत काम के कारण नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के पेंशन लाभ रोके जा सकते हैं। 8वां वेतन आयोग महंगाई भत्ता, पेंशन और दूसरी सुविधाओं की भी समीक्षा करेगा। इसका मकसद कर्मचारियों को राहत देना और सरकारी वित्त को संतुलित बनाए रखना है।

