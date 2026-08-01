HUL समेत 8 कंपनियां बना रहीं कीमतें बढ़ाने की योजना, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
भारत की बड़ी कंज्यूमर कंपनियां त्योहारों के सीजन से पहले और लगातार दूसरी तिमाही में टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इसकी वजह मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहा टकराव है, जिससे कच्चे माल की लागत बढ़ रही है और महंगाई के ऊंचे बने रहने का खतरा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL), डोडला डेयरी लिमिटेड और एशियन पेंट्स समेत 8 कंपनियां कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं।
कारण
इस कारण HUL बढ़ाएगी कीमत
HUL आने वाली तिमाही में डिटर्जेंट और डिशवॉशिंग बार जैसी कैटेगरी में कीमतें बढ़ाएगी।
कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) निरंजन गुप्ता ने बताया कि बाहरी उतार-चढ़ाव के कारण कच्चे तेल से जुड़े डेरिवेटिव्स में महंगाई देखने को मिल रही है।
इसी वजह से कंपनी होम केयर सेगमेंट में सोच-समझकर कीमतें बढ़ा रही है।
अमेरिका-ईरान के बीच तनाव भड़कने के कारण कंपनियां होम एप्लायंसेज से लेकर किचन के जरूरी सामानों पर दूसरी बार कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं।
मानसून
कमजोर मानसून के कारण बढ़ रही कीमत
जून में खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें बढ़ने से कंज्यूमर कीमतें लगभग 1.5 साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर चली गईं।
हालांकि, यह आंकड़ा केंद्रीय बैंक की 2-6 प्रतिशत की टॉलरेंस रेंज के अंदर ही रहा, लेकिन आने वाले महीनों में कीमतों का दबाव बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और कम मानसून की वजह से खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने का खतरा है।
त्योहारी सीजन
इस कारण त्योहारी सीजन में बढ़ेगी कीमत
कीमतों में हालिया बढ़ोतरी स्थानीय त्योहारों के मौसम के साथ हो रही है, जो आम तौर पर अगस्त से नवंबर तक चलता है।
इस दौरान ग्राहकों का खर्च भी बढ़ जाता है, खासकर हिंदू त्योहार दिवाली के समय।
कई कंपनियों की सालाना बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी दौरान होता है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ज्यादा मांग के कारण कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल पाएंगी।