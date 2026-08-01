HUL समेत 8 कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है

HUL समेत 8 कंपनियां बना रहीं कीमतें बढ़ाने की योजना, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

भारत की बड़ी कंज्यूमर कंपनियां त्योहारों के सीजन से पहले और लगातार दूसरी तिमाही में टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इसकी वजह मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहा टकराव है, जिससे कच्चे माल की लागत बढ़ रही है और महंगाई के ऊंचे बने रहने का खतरा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL), डोडला डेयरी लिमिटेड और एशियन पेंट्स समेत 8 कंपनियां कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं।