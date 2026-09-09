27 साल बाद भारतीय शेयर बाजार में एक ही दिन में लॉन्च हुए 6 IPO

विश्लेषकों का मानना है कि इस उछाल की वजह बाजार में ढेर सारी नकदी, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की बढ़ती मांग है।

कुछ कंपनियां जल्दी में इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी नियामक मंजूरियों की समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है।

हालांकि, विशेषज्ञ जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लेने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोई बड़ा निवेश करने से पहले यह देखना समझदारी होगा कि लिस्टिंग के बाद इन IPOs का प्रदर्शन असल में कैसा रहता है?