6 ब्रोकरेज ने जनवरी में NSE पर जोड़े 3 लाख सक्रिय निवेशक, ग्रोव सबसे आगे

6 ब्रोकरेज ने जनवरी में NSE पर जोड़े 3 लाख सक्रिय निवेशक, ग्रोव सबसे आगे
क्या है खबर?
देश की शीर्ष-10 ब्रोकरेज फर्मों में से 6 ने जनवरी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सक्रिय निवेशकों को जोड़ा है। ग्रो ने अपने प्लेटफॉर्म पर 3.5 लाख निवेशक जोड़े हैं, जो 15 महीनों से अधिक समय में इसका सबसे बड़ा इजाफा है। जनवरी, 2026 के अंत में उसके एक्टिव निवेशकों की संख्या 1.25 करोड़ थी, जो इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लगभग दोगुनी है। NSE में इनकी कुल संख्या में केवल 3 लाख की वृद्धि हुई।
बढ़त
इन ब्रोकरेज ने भी हासिल की बढ़त
राजस्व के हिसाब से देश के सबसे बड़े ब्रोकर जेरोधा के सक्रिय निवेशकों की संख्या में 15 महीनों की गिरावट के बाद जनवरी में 10,000 की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले एक साल में इसके यूजर्स की संख्या में लगभग 11 लाख की गिरावट आई है। दूसरी तरफ एंजेल वन में इस महीने 13,000 की गिरावट आई है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इस ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के निवेशकों की संख्या में पिछले साल लगभग 10 लाख की गिरावट आई है।
कारण
वृद्धि के पीछे रही यह वजह
सख्त मार्जिन आवश्यकताएं, साप्ताहिक समाप्ति तारीखों में कमी, उच्च पूंजी सीमा और कराधान में वृद्धि जैसे कठोर नियामक उपायों से खुदरा निवेशकों के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग काफी कम आकर्षक हो गई है। एक ब्रोकर के अनुसार, पिछले 3 महीनों में सोने के ETF से निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई। बैंक समर्थित सर्विस ब्रोकरेज ने पिछले 6 महीनों में बढ़त हासिल की है। NSE के अनुसार, 12 महीनों में एक बार ट्रेडिंग करने वालों को सक्रिय निवेशक माना जाता है।