ब्रोकरेज फर्मों ने पिछले महीने सक्रिय निवेशक जोड़े हैं

6 ब्रोकरेज ने जनवरी में NSE पर जोड़े 3 लाख सक्रिय निवेशक, ग्रोव सबसे आगे

क्या है खबर?

देश की शीर्ष-10 ब्रोकरेज फर्मों में से 6 ने जनवरी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सक्रिय निवेशकों को जोड़ा है। ग्रो ने अपने प्लेटफॉर्म पर 3.5 लाख निवेशक जोड़े हैं, जो 15 महीनों से अधिक समय में इसका सबसे बड़ा इजाफा है। जनवरी, 2026 के अंत में उसके एक्टिव निवेशकों की संख्या 1.25 करोड़ थी, जो इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लगभग दोगुनी है। NSE में इनकी कुल संख्या में केवल 3 लाख की वृद्धि हुई।