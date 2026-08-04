कोल्डकार्ड हैक के बीच पुराने वॉलेट से हो रहे बिटकॉइन ट्रांसफर
2013 से निष्क्रिय एक बिटकॉइन वॉलेट से 3 अगस्त को 500 बिटकॉइन (लगभग 297 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए।
यह चौंकाने वाला ट्रांसफर कोल्डकार्ड वॉलेट हैक के ठीक बीच हुआ, जिससे अब तक 13 करोड़ डॉलर (करीब 1,200 करोड़ रुपये) के बिटकॉइन चोरी हो चुके हैं।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वॉलेट के मालिक ने सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही अपने फंड सुरक्षित कर सकें।
10 साल पुराने वॉलेट्स में 935 बिटकॉइन ट्रांसफर
कोल्डकार्ड हैक के बाद से पुराने वॉलेट्स में क्रिप्टोकरेंसी की हलचल काफी बढ़ गई है। 3 अगस्त को ही 10 साल पुराने वॉलेट्स से 935 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए, जो पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा है।
हालांकि, इनमें से कुछ लेन-देन सामान्य खाता-बदली या बाजार के उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि कई यूजर्स अभी अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं।