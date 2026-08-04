कोल्डकार्ड हैक के बीच पुराने वॉलेट से हो रहे बिटकॉइन ट्रांसफर

2013 से निष्क्रिय एक बिटकॉइन वॉलेट से 3 अगस्त को 500 बिटकॉइन (लगभग 297 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए।

यह चौंकाने वाला ट्रांसफर कोल्डकार्ड वॉलेट हैक के ठीक बीच हुआ, जिससे अब तक 13 करोड़ डॉलर (करीब 1,200 करोड़ रुपये) के बिटकॉइन चोरी हो चुके हैं।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वॉलेट के मालिक ने सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही अपने फंड सुरक्षित कर सकें।