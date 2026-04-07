वेतनभोगी मासिक खर्चों और टैक्स को कर सकते हैं कम, ये 5 तरीके अपनाएं
क्या है खबर?
वेतनभोगी पेशेवरों को हर महीने निश्चित वेतन मिलता है। ऐसे में उनके लिए नियमित बजट से आगे बढ़कर मासिक व्यय प्रबंधन को सक्रिय कर नियोजन के साथ जोड़ना होगा। इससे व्यक्तिगत वित्त स्पष्ट होगा, बचत बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति स्थिर होगी, करों और खर्चों की जटिलताओं को एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर स्पष्ट और प्रबंधनीय कदमों में बदला जा सकेगा। आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिससे खर्चों और टैक्स बचाने की बेहतर रणनीति बना सकते हैं।
टैक्स व्यवस्था
पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था का करें मूल्यांकन
सर्वोत्तम टैक्स व्यवस्था चुनें: नए आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध कटौतियों और छूटों के आधार पर पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं का वार्षिक आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। फिर अपनी आय के स्तर के अनुसार कटौतियों और छूटों को अधिकतम करने वाली सर्वोत्तम प्लान का चयन करें। मासिक बजट बनाएं: अपनी मासिक खर्चों की योजना इस प्रकार बनाएं कि बचत, विवेकाधीन खर्च, चिकित्सा खर्च और मनोरंजन जैसी आवश्यक चीजों के लिए धनराशि आवंटित की जा सके।
टैक्स बचत
टैक्स बचत की बनाएं योजना
टैक्स-बचत निवेश योजना: नए आयकर अधिनियम, 2025 का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए आपको पूरे वर्ष निवेश की योजना बनानी चाहिए। SIP, ऋण साधन निवेश, बचत की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। TDS और डिक्लेरेशन पर नजर: सैलरी स्लिप, मासिक आय की नियमित समीक्षा करें और अपने नियोक्ताओं को निवेश संबंधी सटीक प्रमाण प्रस्तुत करें। तिमाही आधार पर करें वित्त की समीक्षा: हर 3 महीने में लोन, उधार, किस्ते और समग्र नकदी प्रवाह का आकलन करें।