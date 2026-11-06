धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के 5 विकल्प

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के 5 विकल्प, जानें कहां और कैसे करें निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:11 am Nov 06, 202610:11 am

क्या है खबर?

आज धनतेरस के साथ 5 दिन के दिवाली त्योहार की शुरुआत हो गई है। इस खास मौके पर सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग गहने, सिक्के और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें खरीदते हैं। हालांकि, अब खरीदारी के पारंपरिक तरीकों के अलावा निवेश के कई नए विकल्प भी मौजूद हैं। ऐसे में खरीदार अपनी जरूरत, पसंद और बजट के हिसाब से इनमें से कोई विकल्प चुन सकते हैं।