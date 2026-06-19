फाइनेंशियल बजटिंग को आसान बनाने वाले AI टूल

बजट बनाना हुआ आसान, आपके पैसों का हिसाब रखेंगे ये AI टूल

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:44 pm Jun 19, 202608:44 pm

क्या है खबर?

पैसों का सही प्रबंधन कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल्स ने इसे काफी आसान बना दिया है। ये टूल खर्चों का रिकॉर्ड अपने आप रखते हैं, यह बताते हैं कि पैसा कहां खर्च हो रहा है और बचत के बेहतर तरीके भी सुझाते हैं। साल 2026 में YNB (यू नीड अ बजट), कोपायलट मनी, क्लिओ, रॉकेट मनी और गूगल जेमिनी या ChatGPT जैसे टूल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।