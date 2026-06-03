कंपनियां IPO के लिए उठा रहीं SEBI की गोपनीय फाइलिंग सुविधा का फायदा बिज़नेस Jun 03, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने के लिए गोपनीय फाइलिंग का रास्ता अब काफी लोकप्रिय हो रहा है।

पिछले 12 महीनों में (जून 2025 से मई 2026 तक) 39 कंपनियों ने इसका इस्तेमाल किया है। इस सुविधा से कंपनियां अपने IPO से जुड़े प्लान SEBI के पास बिना तुरंत सार्वजनिक किए जमा कर पाती हैं।

इसका फायदा यह है कि वे अपनी संवेदनशील जानकारियां, जैसे कंपनी की आर्थिक स्थिति और बिजनेस रणनीति, IPO लॉन्च होने से ठीक पहले तक गोपनीय रख सकती हैं। इस तरह कंपनियों को बिना ज्यादा शोर-शराबा किए बाजार का माहौल परखने का मौका मिल जाता है।