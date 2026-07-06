दक्षिण कोरिया ने वैश्विक निवेशकों के लिए 24 घंटे खोली डॉलर-वॉन ट्रेडिंग
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दक्षिण कोरिया ने अब 24-घंटे की देश के भीतर डॉलर-वॉन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है। यह ट्रेडिंग सोमवार सुबह से शनिवार सुबह तक चलेगी। इसके पीछे मुख्य मकसद यह है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए इसमें हिस्सा लेना और भी आसान हो जाए, वॉन की दुनियाभर में पहचान बढ़ सके और MSCI से दक्षिण कोरिया को 'डेवलप्ड मार्केट' का दर्जा दिलाने में कामयाबी मिल सके।
दुनियाभर से कर सकेंगे कोरिया के मुद्रा बाजार का इस्तेमाल
इस नई सुविधा से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के व्यापारी अब कोरिया के मुद्रा बाजार का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं।
वित्त मंत्री कू यून-चोल ने इसे महत्वपूर्ण पड़ाव कहा है। उन्होंने बताया कि इस कदम से कोरिया के वित्तीय बाजार दुनिया के मानकों के और करीब आ रहे हैं और आगे चलकर इससे देश में और भी विदेशी निवेश आने की उम्मीद है।