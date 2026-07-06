दक्षिण कोरिया ने वैश्विक निवेशकों के लिए 24 घंटे खोली डॉलर-वॉन ट्रेडिंग बिज़नेस Jul 06, 2026

दक्षिण कोरिया ने अब 24-घंटे की देश के भीतर डॉलर-वॉन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है। यह ट्रेडिंग सोमवार सुबह से शनिवार सुबह तक चलेगी। इसके पीछे मुख्य मकसद यह है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए इसमें हिस्सा लेना और भी आसान हो जाए, वॉन की दुनियाभर में पहचान बढ़ सके और MSCI से दक्षिण कोरिया को 'डेवलप्ड मार्केट' का दर्जा दिलाने में कामयाबी मिल सके।