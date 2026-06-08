नौकरियों का आंकड़ा बढ़ने 2 महीने के उच्चतम पर पहुंचा अमेरिकी डॉलर बिज़नेस Jun 08, 2026

मजबूत नौकरियों के आंकड़ों के दम पर अमेरिकी डॉलर ने 2 महीने का अपना सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। पिछले महीने 1.72 लाख नई नौकरियां जुड़ीं, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं।

इन आंकड़ों के बाद अब बाजार में यह उम्मीद तेज हो गई है कि फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। फिलहाल, इसकी संभावना 70 फीसदी से ज्यादा हो गई है, जबकि सिर्फ एक सप्ताह पहले यह आंकड़ा 45 फीसदी था।