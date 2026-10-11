अक्टूबर में 12 कंपनियां कर रहीं IPO लाने की तैयारी, जियो प्लेटफॉर्म्स तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड
अक्टूबर में 12 कंपनियां अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने के लिए तैयार हैं, जिससे इस साल भारतीय बाजारों में दिख रही तेजी कायम रहेगी।
इनमें जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 अक्टूबर को खुलेगा। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश बन सकती है।
जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, HD फायर प्रोटेक्ट और फ्यूजन CX जैसी अन्य कंपनियां भी महीने के मध्य तक अपने IPO लाने की तैयारी में हैं।
1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए
इस साल में अब तक कंपनियों ने 96 IPO के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाई है। JM फाइनेंशियल की नेहा अग्रवाल जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि इन बड़े IPO के लिए बाजार में काफी पैसा उपलब्ध है।
इसकी मुख्य वजह मजबूत स्थानीय निवेशकों की दिलचस्पी और चुनिंदा विदेशी निवेश है। अवाडा इलेक्ट्रो जैसी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर फंड जुटाने को लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि निवेशक लंबे समय के लिए विकास के अवसरों की तलाश में हैं।